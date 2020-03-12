EDİRNE Koronavirüs'e yapılan 9/8'lik şarkıyla, stres atıyorlar - Son Dakika

Koronavirüs'e yapılan 9/8'lik şarkıyla, stres atıyorlar

EDİRNE'de iki sokak müzisyeni tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yapılan 9/8'lik Trakya havasını kentin en işlek caddesinde çalarak vatandaşın stres atmasına yardımcı oluyor. Müzisyenlerin Trakya şivesiyle söylediği şarkının internette paylaşılmasıyla kısa sürede 10 binlerce kişi tarafından tıklanarak büyük beğeni topladı.

Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis Meydanı'nda akordeon ve darbuka çalarak geçimlerini sağlayan sokak müzisyenleri Aşkım Yeşilli ve Caner Sürücü Memiş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü için bestelenen 9/8 lik şarkıyı kendilerince yorumlayarak vatandaşın stresini atmasına yardımcı oluyor. Koronavirüsü lanetleyen sözlerle yazılmış 33 saniyelik şarkı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilince internette de dinlenme rekoru kırdı. Videonun internette paylaşılmasıyla kısa sürede büyük beğeni gördü.

'HANGİ MÜŞTERİ GELSE BU ŞARKIYI İSTİYOR'

Sokak sanatçılarından Aşkım Yeşilli, şarkıyı kendilerince yorumlayarak stres attıklarını belirterek, "Sokak müzisyeniyiz. Açıkçası bu şarkı bizim bestemiz değil. Besteyi başka birinden duyduk ve kendimizce yorumlamaya başladık, umarım beğenilmiştir. Bir vatandaş biz şarkı söylerken bizi çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sonrasında da bu olay patladı zaten. Çok fazla izlenmiş. Şimdi hangi müşteri gelirse gelsin bu şarkıyı istiyor. Biz bu şarkıyı söyleyince kendimizi virüsten kurtulmuş gibi hissediyoruz" dedi.

"BU ŞARKIYLA KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK"

Koronavirüsten korkmadıklarını söyleyen Yeşilli, "Bu şarkıyla kendimizi karantina altına aldık. Açıkçası ben koronadan hiç korkmuyorum. Edirnemiz her şekilde temiz. Zaten kolonya cebimizden çıkmıyor. İnsanları moral açısından rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Müzisyenlerin besteleyip söylediği 'korona' şarkısının sözlerinde ise virüsü lanetleyen cümleler mevcut. Sosyal medyada büyük ilgi gören korona şarkısı şu sözlerden oluşuyor:

"Korona, korona yılan girsin odana. Korona da korona virüs girsin yuvana. Ağzına takacak masken olmasın, mucize doktor çare bulmasın. Karantinada bile derman bulmayasın. Mucize doktor çare bulmasın. Şifa bulamayıp geberesin emi. Ahtapot çorbası yiyesin, yarasa dolması yiyesin emi."