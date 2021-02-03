Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu - Son Dakika

Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu

03.02.2021 18:53

Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı köy halkının başlattığı hukuk mücadelesinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı.

Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı köy halkının başlattığı hukuk mücadelesinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı.

Kararın ardından Kavacık köyü avukatı Bülent Kaçar, köy muhtarı Aziz Kurt, ve vatandaşlar köy meydanında basın açıklaması yaptı. Av. Bülent Kaçar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne İdare Mahkemesinde Kavacık Köy Muhtarlığı adına açtığımız davada, yapılan keşif sonucu hazırlanan akademik bilirkişi raporuyla, Kavacık köylülerinin davalarının haklılığı ve itirazlarının doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.

Köy muhtarı Aziz Kurt ise, "Edirne İdare Mahkemesi Kavacık köyü köy tüzel kişiliği adına açtığımız karma OSB'nin imar planlarının iptali davasının bilirkişi raporu köyümüz lehine olumlu gelmiştir. Bizler bilime hukuka güveniyoruz. İki ayrı dava iki farklı bilirkişi heyeti oy birliği ile köyümüze organize sanayi bölgesi yapılmayacağını bilimsel kanıtlarla ortaya koymuşlardır" ifadelerini kullandı.

Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu
Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu
Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu
Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu

Organize Sanayi Bölgesi, Uzunköprü, Edirne, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu - Son Dakika


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