Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
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Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi

7 saat önce

Küçük Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildiEdirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yolun karşısına geçmek için bekledikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ölen Ecem Akgün(10) ve babaennesi Emine Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Küçük Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yolun karşısına geçmek için bekledikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ölen Ecem Akgün(10) ve babaennesi Emine Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün, dün yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken, C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ecem ve Emine Akgün hayatını kaybetti.

Okula gitmek için refüjde bekledikleri sırada otomobilin kaldırıma çıkarak kendilerini ezmesi sonucu ölen Ecem Akgün ile babaanne Emine Akgün için beldedeki evlerinin önünde helallik alınırken, yakınları gözyaşları döktü. Cenazeye Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Kırcasalih Belde Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazına katılan yakınları, tabutların başında okunan dualar sırasında ayakta durmakta zorlandı. Ecem'in babası Abdullah Akgün'ün ayakta durmakta zorlandığı görülürken, ağabeyi Eren Akgün, babasıyla birlikte kardeşinin tabutunu mezarlığa götürmek üzere cenaze aracına gözyaşları arasında taşıdı.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada hayatını kaybeden Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce Tekirdağ Çorlu ilçesinde geçirdiği bir trafik kazasında öldüğü belirtildi.

İMAMDAN ÖNLEM ALINSIN UYARISI

Ecem ve Emine Akgün'ün evlerinin bahçesinde alınan helallik sırasında dua okuyan imam Mustafa Polat, yaşanan kazaya dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Aynı yerden 3 dakika önce çocuğunu okula götürmek için kendisinin de geçtiğini söyleyen imam Polat, "Ecem ve babaannesinin geçtiği yerden 3 dakika önce çocuğumu okula götürmek için bende geçtim. Bu yol çok tehlikeli. Araç sürücüleri burada daha dikkatli olması gerekir. Yetkililerden de buraya önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Ecem Akgün ve babaannesi Emine Akgün, öğe namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırcasalih Belde Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprğa verildi.

Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi

Emine Akgün, Kırcasalih, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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