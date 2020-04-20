Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, vatandaşları

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirneliler'i Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sanat cepte" projesi kapsamında canlı performansları izlemeye davet etti.
İl Müdürü Soytürk, yaptığı açıklamada, korona salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Sanat Cepte" projesini hayata geçirdiğini belirtti.
instagram.com/sanatcepte üzerinden yayınlanacak programlarda usta sanatçıların performanslarının izlenebileceğini belirten Soytürk, bugün saat 16.00'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'la başlayacak programın, sonraki günlerde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Bülent Evcil, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan'la devam edeceğini belirtti.