Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, sanal konferansta Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu. - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sanal konferansta Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Soytürk, Edirne'nin fethini anlatarak başladığı konferansında Osmanlı sultanlarının Edirne'ye armağanlarını aktardı.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin yapılış öyküsünün yanında kentteki tarihi ve kültürel eserlerle ilgili bilgi veren Soytürk, kent gastronomisini de tanıttı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının çoğunun geçtiği halde Edirne'yi görmedikleri için çok şey kaybettiğini ifade eden Soytürk, dinleyiciler için de hazırladığı Edirne rotaları tavsiyesinde bulundu.