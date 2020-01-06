Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: "Tek güvenilir liman altındır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: 'Tek güvenilir liman altındır' - Son Dakika Ekonomi

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: "Tek güvenilir liman altındır"

7 saat önce

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin beklenen bir durum olduğunu belirtti.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan:

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin beklenen bir durum olduğunu belirtti.

Kuyumcular Derneği Başkanı Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, altının kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Dünyada yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Altının gramı bugün itibarıyla 303 lira. Ancak bu fiyatların ucuz olduğunu ve daha yukarıya gideceğini söyleyebilirim. Bu yükselişteki en büyük etken dünyadaki gelişmeler. Amerika'nın belirsiz tutumu Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler.

Dolar da avro da birer kağıttır ancak altın bin yılda toprağın altında kalsa ne bir gram fire verir, ne çürür ne de değerini kaybeder. Tek güvenilir liman altındır. İsterse bir ton altınınız olsun, bozdurmak istediğiniz zaman paranızı değerinde alırsınız. Yatırımcılara tavsiyemiz mümkün olduğu kadar altın alsınlar. Paralarının yettiği kadar altın alıp yatırım yapsınlar. Tek tavsiyemiz budur."

Sarraf Mehmet Aygün de altının karlı bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

Altının yeni yıla artışla başladığını belirten Aygün, "2019'da altın büyük değer kazandı. Bu yıl da yine altın yılı olacak. Nakit parası olanlar altına yatırım yapsınlar. Altına yapılan yatırım kaybettirmez." dedi.

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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