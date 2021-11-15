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EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

15.11.2021 09:26
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Edirne İline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Edirne İline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 3. 860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde sıyırma kazısı, dipsavak kondüvisi, enjeksiyon imalatları ve gövde dolgusunun %87'si tamamlandı, 2. 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak cazibeli sulama hattında 2 km'lik kısmının borularının temin edilerek döşendi. Gövde dolgusu ve sulama şebekesi imalatlarına devam ediliyor. Temelden yüksekliği 31, 50 metre ve su depolama kapasitesi 1. 600. 000 m3 olan Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile dekar başına 1. 400 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5, 4 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri, Togo Cumhuriyeti, Lalapaşa, Edirne, Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE LALAPAŞA DOĞANKÖY BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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