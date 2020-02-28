Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler - Son Dakika

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Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler
17 dakika önce
Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADIEdirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)
AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADI
Edirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor. Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen ve beraberlerinde 2 çocuk bulunan 4 kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.
Meriç Nehri kıyısından lastik botla birlikte mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.
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