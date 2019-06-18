Edirne, lastik botta 37 kaçak yakalandı
40 dakika önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 37 kaçak, yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Gülçavuş mevkii açıklarında, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan
, İran
ve Azerbaycan
uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın, toplam 37 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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