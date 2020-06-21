EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi - Son Dakika

EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi

Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi EDİRNE'de, hasat zamanı gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyaretçiye açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı.

Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi EDİRNE'de, hasat zamanı gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyaretçiye açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı. Edirne'de tarihi Lozan Caddesi üzerinde TTAE'ye ait lavanta tarlası, hafta başında ziyarete açılmıştı. Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tarlaya girenler sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktılar. Edirneli esnaflar Bahri Dinar ve Arif Meriç ise, tarlaya ziyarete

gelenlere, yöreye özgü lezzetler kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Dinar, her sene geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl koronavirüs önlemleriyle gerçekleştirerek vatandaşlara, tarihi lezzetlerle moral vermek istediklerini dile getirdi.

'MASKESİ OLMAYANA TATLI YOK' Bu yıl çeşitlerini çoğaltarak lavantalı tatları vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Dinar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak, lavanta tarlalarından topladığımız lavantalardan deva-i misk, kurabiye ve bademezmesi yapıyoruz. Bu yıl çeşitlerimizi çoğalttık. Geçen sene sadece deva-i misk vardı. Artık finale giriyoruz, son gün geldi çattı ve biz de bu tatları dağıtalım dedik. Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ediyoruz. Maskesi olmayana tatlı vermiyoruz ve tabii ki dezenfektanlarımızı da yanımızda getiriyoruz. Bu üç kuraldan şaşmıyoruz" dedi.

'MORAL BULMAK İÇİN BURAYA GELİN' Esnaf Arif Meriç ise vatandaşın 3 aydan bu yana evde çok sıkıldığını ve tarlayla moral bulduğunu belirtti. Meriç, "3 aydan beri insanlar artık çok sıkıldı. Herkesin morali çöktü. Bizim de Edirne'de bir moral ilacımız var, o da lavanta. Biz de lavantayı hem bademezmesinde, hem devada hem de kurabiyede kullandık, demoralize olan insanoğlunu Edirne'ye davet ediyoruz, huzur ve moral bulmak istiyorsanız buraya bekleriz" diye konuştu. NİKAHLARINI KIYDILAR, LAVANTA TARLASINA KOŞTULAR

Nikahlarını kıydırdıktan sonra tarlaya fotoğraf çekimi için gelen çiçeği burnunda çift Güray Tunalı ve Ezgi Güven de bol bol fotoğraf çektirdi. Evli çiftten Tunalı, "Böyle bir günde bu güzel anı ölümsüzleştirmek için gelmek istedik. Burası hem görsel açıdan çok güzel hem de doğanın kıymetini anlamamız için güzel bir farkındalık içeriyor. Bol bol fotoğraf çektireceğiz, bu anı ölümsüzleştireceğiz. Edirne'de bu gibi farklı yerlerin olması çok güzel" ifadelerini kullandı. Ailesiyle gezmek amaçlı Edirne'ye gelen Dilan Ağrıdağı ise pandemi süreci sonrası lavanta tarlasında, doğal ortama gelmenin çok güzel olduğunu söyledi. Ağrıdağı, "Pandemi sürecinden sonra böyle bir doğal ortama gelmek müthiş bir şey. Kuşadası'nda bu kadar doğallık bulamamıştık, daha çok şehirleşme hakim ama burası gerçekten el değmemiş, natürel" şeklinde konuştu.

EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi - Son Dakika

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