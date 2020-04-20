Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nden, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na büyük ödül - Son Dakika
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Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nden, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na büyük ödül

6 saat önce

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği (ELYD) tarafından, çeşitli alanlarda ülkemize hizmet eden başarılı Edirne Lisesi mezunlarını onurlandırmak amacıyla 2004 yılından bu yana geleneksel olarak verilen "ELYD Büyük Ödülü"nün bu yılki sahibi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu oldu.

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nden, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na büyük ödül, System.String[]

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği (ELYD) tarafından, çeşitli alanlarda ülkemize hizmet eden başarılı Edirne Lisesi mezunlarını onurlandırmak amacıyla 2004 yılından bu yana geleneksel olarak verilen "ELYD Büyük Ödülü"nün bu yılki sahibi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu oldu.


Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ödülü, ELYD Genel Başkanı Atıl Erman'ın elinden aldı. Atıl Erman başkanlığında, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret eden ELYD üyeleri, Derneğin "16. ELYD Büyük Ödülü"nü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na makamında takdim ederek, bugüne kadar yaptığı hizmetler ve Edirne Lisesi'ne verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.


ELYD Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Atıl Erman, "Derneğimiz Genel Merkezi, 2004 yılından bu yana, Edirne Lisesi'nden yetişenler arasından çeşitli alanlarda ülkemize büyük hizmetlerde bulunan arkadaşlarımıza ELYD Büyük Ödülü'nü takdim ediyor. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun son toplantısında, 16. ELYD Büyük Ödülü'nün, 1984 mezunlarımızdan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim edilmesine karar verildi. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Edirne Lisesi, bugüne kadar binlerce mezun yetiştirdi ve o mezunlar, ülkesine en üst düzeyde katkı ve hizmet sağladı. Memduh Şevket Esendal, İlhan Koman, Kandemir Konuk, Tankut Öktem, İstemi Betil, Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan, İlhami Ertem, Hasan Korkut ve daha pek çok önemli ismin yetiştiği Edirne Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıp alanındaki başarılı çalışmaları, akademisyen ve rektör olarak ülke gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için harcadığı çaba ve Edirne Lisesi camiasına yaptığı katkılar nedeniyle, ELYD Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kendisini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.


Ödüle ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Parasız-yatılı sınavlarını kazanarak Alpullu'dan geldiğim Edirne Lisesi, benim sadece okulum değil, yatılı öğrenim gördüğüm için aynı zamanda evim de oldu. Edirne Lisesi'nde çok güzel dostlar kazandım. O yıllarda, bugün halen minnetle andığımız öğretmenlerimizden, ufkumuzu genişleten çok değerli eğitimler aldık. Edirne Lisemizde yetişen başarılı isimlerin varlığı ve imza attıkları başarılar bizleri her zaman örnek oldu, motive etti. Mezuniyetimden 36 yıl sonra, Edirne Lisesi'nin kuruluşunun 163. yılında bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur ve gurur vesilesi. Türkiye'nin önde gelen yöneticileri, politikacıları, siyasetçileri, sanatçıları, edebiyatçıları, düşün insanları, iş adamları, gazetecileri, sporcuları ve daha pek çoğu bu kurumun sıralarından geçti. Edirne Lisesi'nde başarı için, hayali edilen gelecek ve ulaşılmak istenen hedef için ihtiyaç olan her şey var. Bu okul, ulu bir çınar gibi insanı gölgesinde büyüten, kol kanat geren, dimdik ayakta tutan ve taze fidanlar yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunan köklü bir kurum Bana layık görülen, manevi açıdan çok değerli bu ödülü gerek şahsım gerek Üniversitem ve gerekse yolu Edirne Lisesi'nden geçen tüm mezunlar için büyük bir gururla alıyor, emeği geçenlere, ödülle bizleri onurlandıran Edirne Lisesi Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu ödül, şimdiye kadar aldığım birçok ödülün yanında, çok daha anlamlı bir yere sahip Bu değerli ödüle ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum okulumuza layık olabilmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Başta ELYD Genel Başkanı Atıl Erman olmak üzere değerli dernek üyelerine ve Edirne Lisesi camiasına saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:20 Kaynak: İHA

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