Edirne mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika

Edirne mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

6 saat önce

Mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdiOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, mahalledeki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla muhtarlık binasının yarısını kütüphaneye çevirdi.

Mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, mahalledeki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla muhtarlık binasının yarısını kütüphaneye çevirdi. Özgünden, okudukları kitabın özetini anlatan öğrencilere de boyama kalemi ve kalem kutusu gibi çeşitli hediyeler veriyor.

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde Umurbey Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Turhan Özgünden, mahalledeki çocuklar için güzel bir uygulama başlattı. Muhtarlık binasında bağışla topladığı çocuk kitaplarından kütüphane oluşturan Özgünden, mahalledeki çocuklara okumaları için bu kitapları dağıtıyor. Kitapları okuyup yerine yenisini de alabilen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak istediğini söyleyen Özgünden, çocukların kitabın özetini anlatmaları halinde kalem kutusu ve boyama kalemi gibi hediyeler veriyor.

Bir hafta önce başlatılan uygulamanın vatandaşların çok ilgisini çektiğini söyleyen Özgünden, "Bir yardımsever kızımız vardı. Bir sürü kitap getirdi dağıtmak amaçlı. Ben de tek tek hepsini dağıttığımızda amacımıza ulaşamayacağımızı düşündüm. Sonrasında muhtarlığı kütüphaneye çevirdik ve çocukların buradan gelip istediği kitabı alabilmelerini sağladık. Bir kitabı bitirip getirdikten sonra yerine yenisini de alabiliyorlar. Böylelikle daha fazla kitap okumalarını sağlamış oluyoruz" dedi.

KİTABIN ÖZETİNİ ANLATANI ÖDÜLLENDİRİYOR

Çocukları daha fazla kitap ile buluşturarak okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamayı başlattıklarını söyleyen Özgünden, "Yardımsever vatandaşlarımız sağ olsunlar çok yardım ettiler ve oldukça fazla kitap birikti. Bu kitapları çocuklarımız gelip alabiliyor. Okumalarını teşvik amaçlı da özetlerini anlatıyorlar. Özetlerini güzel şekilde anlatırlarsa hem tekrar kitap veriyoruz hem de boyama kalemi, kalem kutusu gibi hediyelerle ödüllendiriyoruz. Böylelikle çocuklar daha fazla motive oluyor" diye konuştu.

'UYGULAMADAN ÇOK MUTLUYUZ'

Ortaokul öğrencisi Hayal Kazançkar, uygulamadan mutlu olduklarını belirterek, "Bizim çok ilgimizi çekti bu uygulama. Normalde okulda da kitap okuyoruz. Ama bu şekilde mahallede de böyle bir uygulama başlatılması çok faydalı olacak. Hem fazladan kitap okumuş oluyoruz hem de kitabın özetini anlattığımızda ödül de kazanmış oluyoruz. Bunun bizlerin okuma alışkanlığına faydası olacağını düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden İrem Özmen, 6'ncı sınıf öğrencisi olduğunu ve uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Özmen, "Uygulamayı çok beğendim. İstediğimiz zaman buradan gelip kitap alabiliyoruz. Bu çok mutluluk verici. Hem kitap okumuş oluyoruz hem de özetini anlatırsak hediye kazanıyoruz. Umarız, bu uygulama devam eder" dedi.

Mahalle sakinlerinden Umut Poyraz ise muhtar Özgünden'in başlattığı uygulamanın özellikle genç nesle çok faydalı olacağını belirterek, "Muhtarımız, bağışçıların sayesinde bu kitapları topladı. Bu kitapları öğrencilere, gençlere okumaları için veriyor. Bu çok mutluluk verici bir uygulama. Çocuklar hem kelime dağarcığını geliştiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı kazanıyor" dedi.

Edirne mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Umurbey, Edirne, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü
Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Son Dakika Haberleri
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 15:06:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]