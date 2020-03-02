Edirne-meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler afad ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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Edirne-meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler afad ekipleri tarafından kurtarıldı
13 dakika önce
Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
EDİRNE- Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
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