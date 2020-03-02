Edirne-meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler afad ekipleri tarafından kurtarıldı-2 - Son Dakika

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Edirne-meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler afad ekipleri tarafından kurtarıldı-2
7 saat önce
Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı-2 ( AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
EDİRNE- Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan göçmenler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı-2 ( AKTÜEL)
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