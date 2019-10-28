Son Dakika Haberleri: Edirne meriç nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Edirne meriç nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne meriç nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

5 dakika önce

EDİRNE Meriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildiMeriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildiEDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden kayıklı getirilen 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk...

EDİRNE Meriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Meriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden kayıklı getirilen 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar sonrası çalışması başlatan polis, cumartesi günü Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucunun Meriç ilçesi üzerinden nehirden kayıkla yurda sokulacağını belirledi. Meriç Nehri kıyısında önlem alan polis nehirden geçirilen uyuşturucuların araca yüklendiği sırada operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 2 çuval içinde 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Polis uyuşturucu maddeyi imha etmek üzere el koyarken şüpheliler F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Edirne meriç nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Meriç Nehri, Yunanistan, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
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