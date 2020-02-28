Edirne meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi - Son Dakika

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Edirne meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi
6 saat önce
Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendiEDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi
EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.
İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, Edirne'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.
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