DSİ Genel Müdürü Yıldız, Edirne Meriç Umurca Göleti'yle 2 bin 690 dekar arazinin sulamaya açılacağını belirtti - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulaması'nın yapımının devam ettiğini, proje tamamlandığında 2 bin 690 dekar tarım arazisinin daha sulamaya açılacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin verimli ve bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Edirne'ye son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulaması'nda gölet ve kapamanın gövde dolgularının tamamlandığını, sulama hattına 11 bin 956 metre yüksek yoğunluklu polietilen borunun döşendiğini dile getirdi.

Projenin bölge üreticilerine katkı sağlayacağına işaret eden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projenin tamamlanması ile Umurca Göleti ve Süpürgelik Kapama Seddesinde depolanacak su ile 2 bin 690 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ana gölet ve kapamanın toplam su depolama kapasitesi 342 bin metreküp olan Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulaması Projesi'nin yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış olup 2021 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje tamamlandığında ise ülke ekonomisine yıllık 4 milyon lira katkı sağlayacaktır."