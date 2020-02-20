Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i İran uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i İran uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'Uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, H.H. isimli İran vatandaşı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. H.H.'nin temin ettiği uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine gönderdiği ve İstanbul ile Marmara Bölgesinde bulunan illere uyuşturucu madde naklettiği bir başka grup ile iş birliği içerisinde olduğu belirlendi.


Bolu, Bursa ve İstanbul illerinde yapılan ortak operasyonlarda, toplam 9 kilogram 920 gram eroin, 4 kilogram 80 gram metamfetamin ele geçirildi.


İstanbul, Bolu ve Bursa illerinde; 4'ü İran, 1'i Kanada vatandaşı olan toplam 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda da ayrıca, 0,46 gram skunk maddesi ve 139 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Soruşturma kapsamında H.H., S.E., F.M. ve M.J. isimli İran uyruklu 4 şahıs, S.P isimli İran uyruklu Kanada vatandaşı şahıs ile A.A. ve İ.T. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında 3'ü kadın olan toplam 7 şüpheli şahıs, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. - EDİRNE

Edirne, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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