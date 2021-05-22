Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı - Son Dakika

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne merkezli Ankara, Adana, Rize, Karabük, İstanbul, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale, Tokat, Kütahya ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 19 zanlı Edirne'ye getirildi. Polis ekipleri aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan zanlılar arasında müfettiş, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan doktorların da bulunduğu öğrenildi.