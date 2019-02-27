Son Dakika Haberleri: Edirne Merkezli Fetö Operasyonu

Edirne Merkezli Fetö Operasyonu

23 dakika önce

Edirne merkezli operasyonda gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görevli 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne merkezli operasyonda gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görevli 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Edirne'de düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden astsubay Ö.D, tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli askerlerden 2'sinin de etkin pişmanlıktan faydalandıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:30 Kaynak: AA

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