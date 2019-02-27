Edirne Merkezli Fetö Operasyonu

Edirne
merkezli operasyonda gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığında görevli 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara
ve Edirne'de düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden astsubay Ö.D, tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli askerlerden 2'sinin de etkin pişmanlıktan faydalandıkları öğrenildi.