Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı

09.02.2021 16:02
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Polis ekipleri, Edirne merkezli 10 ilde, aralarında akademisyen, avukat ve doktorların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilmiş akademisyen, avukat ve doktorların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından polis ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Sivas, Kırıkkale, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Bursa'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Operasyonun sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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