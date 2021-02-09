Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilmiş akademisyen, avukat ve doktorların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından polis ekipleri, Edirne merkezli Ankara , İstanbul , Diyarbakır , Sivas , Kırıkkale , Konya , Malatya , Şanlıurfa , Bursa 'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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