Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

24.02.2022 09:56
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser, doktor ve avukatların da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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