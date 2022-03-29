Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

29.03.2022 13:03
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, müfettiş, astsubay ve akademisyenlerin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Edirne'ye getirileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement