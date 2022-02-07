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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

07.02.2022 11:29
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince iki hafta önce İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı, doktor ve avukatların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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