Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılardan M.S, M.G, A.A. ve M.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki hafta önce Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş müfettiş, uzman, avukatlar ve memurların da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.