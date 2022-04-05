Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, H.B, N.O. E.K. ve E.A. tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da bir hafta önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmıştı.