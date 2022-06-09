İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara , İstanbul , Manisa , Muğla , Sakarya ve İzmir 'de operasyon düzenledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

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