Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

09.06.2022 14:39
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

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