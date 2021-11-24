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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

24.11.2021 12:33
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. ve H.T. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iki hafta önce Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Kırşehir ve Karabük'te operasyon düzenlemiş, aralarında doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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