Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, müfettiş, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!