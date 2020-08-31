Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Edirne merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edirne merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda N.Y, E.B, F.A, Ş.P, G.G. ve İ.T gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 kilo 220 gram skunk maddesi, 6 gram Hint keneviri, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, E.B. ve F.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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