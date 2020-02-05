Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor
6 saat önce
Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı Edirne'de sağanak etkili oluyor (2)KEŞAN'DA SAĞANAKEdirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı Edirne'de sağanak etkili oluyor (2)
KEŞAN'DA SAĞANAK
Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının devam edeceği bildirildi.
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