Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı Edirne'de sağanak etkili oluyor (2)

KEŞAN'DA SAĞANAK

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının devam edeceği bildirildi.