Edirne meteroloji'nin turuncu alarm verdiği edirne'de, sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne meteroloji'nin turuncu alarm verdiği edirne'de, sağanak etkili oluyor

6 saat önce

Meteroloji'nin turuncu alarm verdiği Edirne'de, sağanak etkili oluyorMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği 59 il arasında bulunan Edirne'de sabah saatlerinde yağmur başlarken, özellikle güney kesiminde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteroloji'nin turuncu alarm verdiği Edirne'de, sağanak etkili oluyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği 59 il arasında bulunan Edirne'de sabah saatlerinde yağmur başlarken, özellikle güney kesiminde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan sağanak Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde yer yer dolu yağışını da beraberinde getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün internet sitesinden alınan bilgilere göre aralarında Edirne'nin de bulunduğu 59 il için fırtına ve kuvvetli yağış konusunda turuncu alarm vermişti. Sabah saatlerinde Edirne'de başlayan yağmur, kentin güney ilçelerinde etkisini daha şiddetli gösterirken, yer yer dolu yağışını da beraberinde getirdi.

Kent merkezinde sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü sabahın ilk saatlerinde yağmur, Uzunköprü, İpsala, Keşan gibi ilçelerde sağanak şeklinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur sokak ve caddeleri göle çevirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Polis kavşaklarda vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şiddetli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar kapalı yerlerde beklemeyi tercih etti.

Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 20 ile 50 kilo arasında yağış beklendiği belirtilirken, yağışların gece saatlerinde yerini kara bırakması bekleniyor.

Edirne meteroloji'nin turuncu alarm verdiği edirne'de, sağanak etkili oluyor

Uzunköprü, Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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