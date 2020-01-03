Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, " (Libya tezkeresi) Libya bizim için hayati önemdedir. Tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Onun ötesinde bizim güney sınırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önemliydi." dedi.

Aksal, Kurduracılar Çarşısı Projesi'nin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Libya tezkeresine yönelik soruya Aksal, tezkere oylamasının gündeme farklı şekillerde getirildiğini ifade etti.

Bazılarının "Ne işimiz var bizim Libya'da?" dediğini belirten Aksal, "Ben de sorarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne işi vardı Libya'da? Çok ağır hastaydı, biliyorsunuz o zaman Libya'ya gitmesi yasaktı. Buna rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Libya'ya gitti. Libya bizim için hayati önemdedir. Tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Onun ötesinde bizim güney sınırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi

Aksal, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin soruya da gemilerin boğazdan geçişi sırasında büyük tehlikeler yaşandığını dile getirdi.

Projeye ilişkin çok sayıda görüşme yapıldığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Deprem riski de çevreye vereceği etkiler de hepsi araştırıldı. Dünyada ilk defa bir kanal yapılmıyor. Panama, Süveyş kanalları var. Bu ülkeler, bu kanallardan korkunç derecede para alıyor. Bizde boğazdan geçiş ücretsiz. Ancak gemiler boğazdan geçmek için bazen günlerce bekliyor. Kanal İstanbul Projesi'ni Allah'ın izniyle yapacağız. Bu projeyle Türkiye, dünyada önemli söz sahibi olacaktır. Kanal İstanbul özellikle de Trakya için çok önemli projedir. İnşallah en kısa zamanda yapacağız."

İtirazların hatırlatılması üzerine Aksal, sözlerine şöyle devam etti:

"Neye karşı çıkmadılar ki? Zamanında Süleyman Demirel Boğaz Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Rahmetli Turgut Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Marmaray'a, köprülere, tünellere, barajlara karşı çıktılar. Biz CHP'nin 'yaptırmam' dediği işleri yapmasaydık, bugün Türkiye'de taş üstüne taş koyamazdık. Karşı çıkmadıkları hiçbir şey yok. Onun için biz önümüze bakıyoruz."

AK Parti'nin birçok hizmeti hayata geçirdiğini dile getiren Aksal, "Maalesef CHP, 'istemezük partisi'nin ötesine gidemedi. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.