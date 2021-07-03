Edirne Milletvekili Fatma Aksal: "Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi" - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de yaşanan yağışın tüm altyapıları aşacak düzeyde olduğunu söyledi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşanan dolu, fırtına ve kuvvetli sağanaktan bazı köylerin etkilendiğini söyledi.

Edirne merkezde de taşkınlar yaşandığını anımsatan Aksal, "Edirne merkezde taşkınlar yaşandı. Edirne'nin çok ciddi bir alt yapı problemi var. Buna çok destek verdim. Çok başarılı gitmiyor ama yaşanan olay altyapının ötesinde. Yaklaşık 20 dakika süren ve belki de hiçbir altyapının kaldıramayacağı bir yağıştı. Bu yaşanan yağış üzerinden Edirne'nin altyapısını eleştirmek çok doğru olmaz. Siyaset yapacağız ama düzgün yapacağız." dedi.

Yaşanan olayda 14 yaşında bir kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Kalbi durmuş ama tekrar hayata döndürülmüş. Şuan durumunu takip ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Her yağış gösteriyor ki Edirne'nin alt yapısının acil olarak tamamlanması gerekiyor. Fakat meydana gelen yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi. İnşallah yaraları en kısa sürede sararız. Küresel iklim değişikliği ile bu tür olayları sık sık yaşıyoruz. Sıcak hava kütlesi ile soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucu böyle bir felaketi yaşadık. Maalesef bu olayları daha sık yaşayacağız."

Dolu ve sağanak nedeniyle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda meydana gelen zarara da değinen Fatma Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan tüm üreticilerimize TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Tabi ki devlet olarak vatandaşımızın yarasını saracağız ama vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Devlet destekli ve son derece makul fiyatlarla TARSİM sigortasından yararlanalım ve başımıza bu tür bir felaket geldiğinde üzülmeyelim. Bunun yolu sigortadan geçiyor. Köylerde hayvanlarını sulamak ve sağmak için vatandaşlarımız artık elektrik kullanıyor. Bodrum katlarını su basan iş yerlerimiz var. Onları tahliye ediyorlar. Yıkılan direklerin onarım ve tamir işlemleri yapılıyor. Vatandaşlarımız 'neden elektrik vermiyorsunuz' diyorlar ama en ufak bir riski almamalıyız. Sayın Valimiz, Sayın belediye başkanımız ve bütün kurum ve kuruluşlarımız arazide. Elektriklerin gelmesi için takipteyiz. Ancak ilk önce vatandaşımızın güvenliği geliyor."