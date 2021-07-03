Üye Girişi
Edirne Milletvekili Fatma Aksal: "Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi" - Son Dakika

Edirne Milletvekili Fatma Aksal: "Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi"

03.07.2021 15:20
Edirne Milletvekili Fatma Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de yaşanan yağışın tüm altyapıları aşacak düzeyde olduğunu söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de yaşanan yağışın tüm altyapıları aşacak düzeyde olduğunu söyledi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşanan dolu, fırtına ve kuvvetli sağanaktan bazı köylerin etkilendiğini söyledi.

Edirne merkezde de taşkınlar yaşandığını anımsatan Aksal, "Edirne merkezde taşkınlar yaşandı. Edirne'nin çok ciddi bir alt yapı problemi var. Buna çok destek verdim. Çok başarılı gitmiyor ama yaşanan olay altyapının ötesinde. Yaklaşık 20 dakika süren ve belki de hiçbir altyapının kaldıramayacağı bir yağıştı. Bu yaşanan yağış üzerinden Edirne'nin altyapısını eleştirmek çok doğru olmaz. Siyaset yapacağız ama düzgün yapacağız." dedi.

Yaşanan olayda 14 yaşında bir kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Kalbi durmuş ama tekrar hayata döndürülmüş. Şuan durumunu takip ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Her yağış gösteriyor ki Edirne'nin alt yapısının acil olarak tamamlanması gerekiyor. Fakat meydana gelen yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi. İnşallah yaraları en kısa sürede sararız. Küresel iklim değişikliği ile bu tür olayları sık sık yaşıyoruz. Sıcak hava kütlesi ile soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucu böyle bir felaketi yaşadık. Maalesef bu olayları daha sık yaşayacağız."

Dolu ve sağanak nedeniyle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda meydana gelen zarara da değinen Fatma Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan tüm üreticilerimize TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Tabi ki devlet olarak vatandaşımızın yarasını saracağız ama vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Devlet destekli ve son derece makul fiyatlarla TARSİM sigortasından yararlanalım ve başımıza bu tür bir felaket geldiğinde üzülmeyelim. Bunun yolu sigortadan geçiyor. Köylerde hayvanlarını sulamak ve sağmak için vatandaşlarımız artık elektrik kullanıyor. Bodrum katlarını su basan iş yerlerimiz var. Onları tahliye ediyorlar. Yıkılan direklerin onarım ve tamir işlemleri yapılıyor. Vatandaşlarımız 'neden elektrik vermiyorsunuz' diyorlar ama en ufak bir riski almamalıyız. Sayın Valimiz, Sayın belediye başkanımız ve bütün kurum ve kuruluşlarımız arazide. Elektriklerin gelmesi için takipteyiz. Ancak ilk önce vatandaşımızın güvenliği geliyor."

Edirne Milletvekili Fatma Aksal: Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi

Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Milletvekili Fatma Aksal: 'Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 15:07 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti
Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı 14:28 Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı 14:24 Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi 13:26 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor 13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
15:20 Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
15:06 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti
15:01 Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti
14:33 Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar
14:31 Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi
14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu
14:23 Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı
14:14 Fenerbahçe'de taraftarların istemediği Samatta, Belçika'dan gelen teklifleri kabul etmedi
13:25 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak         
15:08
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar         
14:33
Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu         
14:24
Gıda ürünlerinin yer aldığı buzdolabına girerek videosunu paylaşan kişi kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu Gıda ürünlerinin yer aldığı buzdolabına girerek videosunu paylaşan kişi kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu         
14:21
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 15:35:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Milletvekili Fatma Aksal: "Yağışın boyutu bütün altyapıları aşacak düzeydeydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement