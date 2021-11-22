Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, İl Genel Meclisinde sunum yaptı - Son Dakika

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Genel Meclisinde kentteki eğitim yatırımları ve okullardaki koronavirüs durumu hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

Edirne ve ilçelerde tüm okullarda gerekli koronavirüs önlemlerinin alındığını anlatan Arpacı, hiç bir okulun maske veya dezenfektan ihtiyacı olmadığını, velilerin bu konuda müsterih olmalarını istedi.

Edirne'nin Kovid-19'a bağlı şube bazlı karantinaya alma oranlarında Türkiye'nin en az illerinden olduğuna vurgu yapan Arpacı, "Bizim karantina noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Sınıf mevcutlarımız az olması, ikili öğretim olmaması bizim için büyük bir avantaj. Edirne şube bazlı karantinaya alma oranları bakıldığında Türkiye'nin en az ilidir. Şuan sayı veremiyorum, bu konuda Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Karantina noktasında hiçbir sıkıntımız yok, çok az diyebilirim. Sürdürülebilir bir şekilde diye bilirim, Allah'a şükür" diye konuştu.

Edirne'nin eğitimdeki başarısına da değinen Arpacı, özellikle kentin LGS sınavı başarı sıralamasında zirvede olduğunun altını çizdi.

Arpacı, bu yıl kent genelinde 52 okulda onarım yapıldığını, bir çok okulun teknik ve fiziki ihtiyacının giderildiğini ifade etti.

Eğitime yapılan yatırımın kent genelinde artarak devam edeceğini belirten Arpacı, Eğitim Vizyon Projeleri hakkında da bilgiler verdi.