Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenciyi kabul etti - Son Dakika
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenciyi kabul etti

13.04.2022 16:00
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenciyi kabul etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

2021 Türkiye Matematik Yarışması'nda birincilik elde ederek Türkiye şampiyonu olan Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Çağan Arda Dişçi, danışmanı matematik öğretmeni Murat Olgun ve Okul Müdürü Fatma Dalgıç, Arpacı'yı ziyaret etti.

Öğrenciyi göstermiş olduğu başarı ve Edirne'yi ulusal alanda iyi şekilde temsil etmiş olmasından dolayı tebrik eden Arpacı, öğrencinin yetişmesinde emeği olan başta ailesi olmak üzere okul yöneticisi ve öğretmenlerini kutladı.

Öğrenciye, Türkiye Şampiyonu Birincilik Madalyası ile birincilik sertifikasını takdim eden Arpacı, öğrencinin danışmanı Olgun'a da öğrencileri yarışmaya teşviki için verilen "öğretmen sertifikası" takdim etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı, matematik yarışması birincisi öğrenciyi kabul etti - Son Dakika


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