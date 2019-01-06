Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret
1 saat önce
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.
Edirne
Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.
Derneğin başkanı Turan Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, üyeleri Çilem Çam ile Arpacı'yı makamında ziyaret ettiklerini belirtti.
Roman çocuklara yönelik yapmış oldukları eğitim ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini aktaran Şallı, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirmiş olduğumuz AB
projeleri hakkında bilgiler verdik. Romanların erken evliliği, okul devamsızlığı, okul terkleri gibi konular hakkında görüşmenin yanında özellikle Romanlara yönelik Ulusal Roman Stratejik Eylem Planı hakkındaki resmi raporu kendisine ilettik. Kendisi eylem planını önemsemekle birlikte çalışma önerimize çok olumlu bakmıştır. Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp
'in desteği ve müdürümüzün de girişimleriyle dezavantajlı guruplara yönelik projelerimizi birlikte geliştirme noktasında büyük ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın eğitim süreçlerine etkin olarak katılım sağlamak. Roman çocukların sosyal entegrasyon sorunlarını aşmada yeni gelişmeler sağlayabilmektir. Müdürümüzün bizlere olan yakın ilgisi ve olumlu söylemleri bizlerde heyecan yaratmıştır. Desteğinden dolayı kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:50 Kaynak: AA
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