EDİRNE Mor ekmekten sonra, ilk kez mor simit üretildi - Son Dakika

Mor ekmekten sonra, ilk kez mor simit üretildi

İSTANBUL Üniversitesi'nde12 yıllık çalışma sonucu üretilen ve başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürünün ekmekten sonra Türkiye'de ilk kez Edirne'de simidi de üretildi. İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, özellikle koronavirüs günlerinde en büyük risk grubundaki kronik rahatsızlığı bulunan hastalara mormiksten üretilen ürünlerin iyi geldiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen ve bir çok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürününün ekmekten sonra, Edirne'de simidi de üretildi. Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, simidin üretildiği fırında vatandaşlarla buluşup hem simidi dağıttı hem de bilgilendirdi. Kara, burada yaptığı açıklamada, özellikle koronavirüs sürecinde yüksek risk grubundaki şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı bulunan vatandaşlara bu ürünün iyi geldiğini ifade etti.

'HEM YAŞLI HEM DE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİRSEK YARARLI OLACAK'

Mormiksin içinde bulunan polifenoller ve kantosiyeninler sayesinde immün sistemi güçlendirdiğini söyleyen Prof.Dr. Kara, "Bunların kanıtları var. Laboratuvarımızdaki çalışmalarımız ve dünyanın kanıtları bizi bu hizmeti vermeye yöneltti. Mormiks denilen antosiyoninlerin yani bitki ve sebzelerin çiçeklerinden pigmentlerinden saflaştırdığımız o biyobileşenleri ekmekte, pastada, makarnada çoğu unlu mamulde kullanıyorduk ama simitte kullanılması önemli. Önemi şu; kolay yenebiliyor, taşınabiliyor. Dolayısıyla bizim de simit geleneğimiz var. Hem erişkin insanlarımız için hem de çocuklar için. Rengi nedeniyle eğer ilgiyi çekebilirsek beslenme yönünden yararı olabileceğini düşündük. Burada bu uygulama gördüğüm kadarıyla ilgi çekecek gibi görülüyor. Dilerim başarılı olur" dedi.

'NE KADAR YAYGINLAŞTIRIRSAK, O KADAR İNSAN KURTULUR'

Koronavirüs sürecinde şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan özellikle yüksek risk grubundaki vatandaşlara da ürünü ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Prof.Dr. Kara, "Koronavirüs özellikle bu süreçte diyabet gibi kronik hastalığı olan insanları seçti. En büyük ölüm diyabeti olan, kalp damar rahatsızlığı olan yaşı ilerlemiş insanlarda gerçekleşti. Bu hastalıktan onları korumanın yolu da diyabetli insanların sayısını azaltmaktan geçiyor. Diyabetin bütün komplikasyonlarını kullanım süresine bağlı olarak neredeyse kapatıyor, azaltıyor, ortadan kaldırıyor bu ürün. Bunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek, hem immün sistemi güçlendirme yönünden hem de diyabetin kendisini ve komplikasyonlarının ortadan kaldırılması yoluyla daha az insanımızı virüse feda edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Simitin üretildiği fırın sahibi Mehmet Çelik de bundan sonra sürekli olarak mor simit üretmeye devam edeceklerini söyledi. Çelik, "Bu ürünün sağlık yönünden çok faydalı olduğunu duyduk. Üretim açısından sürekli simit üreten bir fırın olduğumuz için biz de bu ürünü simit de kullanmaya karar verdik. Çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra sürekli olarak bu mor simidi üreteceğiz. Diğer ürünlerimizde de kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.