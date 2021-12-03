Motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır - Son Dakika

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Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor.

Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenecek şampiyona, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında gerçekleştirilecek. Yarışlar öncesi pistte son düzenlemeler yapıldı. İş makineleriyle toprak parkur, yarışlar için hazırlandı.

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