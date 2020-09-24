Edirne Müftüsü Bozkurt Açıklaması - Son Dakika

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, görev yaptığı süre içerisinde vaiz, imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticileriyle her türlü alanda başarılı hizmet sunmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Edirne Müftüsü Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla camilerin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda bir eğitim alanı da olması için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Din eğitiminin önemine dikkat çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sahih bir din eğitimi alan insan Rabbini ve Peygamberini tanır, helal ve haramı öğrenir. Ahiret inancına sahip olur hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını ve gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu anlar. Bu dünyada ne ekerse ahirette onu biçeceğini bilir, Rabbinin huzurunda idraka çekileceğini hesap eder ve haliyle kendine çeki düzen verir.

Din eğitimini ihmal eden bir neslin huzurlu, mutlu barış içinde yaşaması mümkün değildir. İnançlı, ahlaklı, dinini iyi bilen ve yaşayan böyle bir neslin yetişmesi için herkese görev düşmektedir. Devlet ve millet el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz."

Bozkurt, görev süresi içerisinde vaiz, imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticileriyle başarılı bir hizmet sunmaya çalışacaklarını kaydetti.