Edirne Müftüsü Bozkurt, Miraç Kandili'nin sağlık ve huzur getirmesini diledi - Son Dakika

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında Miraç Kandili'nin İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Kandil gecesinin ibadet ve dua ile geçirilmesinin önemine değinen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Miraç olayının biz Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi de cennetin anahtarı olan namazdır. Namaz insanı kötülüklerden ve çirkin işlerden uzak tutan çok önemli bir hediyedir. Miraç Kandili vesilesiyle Rabbimize karşı sorumluklarımızı hatırlayalım, geceyi ibadet ve dua ile geçirelim.

Bu gecenin bütün sufli duygularından tertemiz bir kulluğa yükselişine vesile olmasını yüce Rabbimize açılan ellerin bütün İslam aleminin birlik ve beraberliğini dünyada adalet huzur ve barışın teminine Allah'ın çevresini mübarek kıldığı garip ve mahsun Mescidi Aksa'nın içindeki mazlum halkın izzet ve şerefine kavuşmasına vesile olmasını ve bütün insanlığın müptela olduğu Kovid-19 bulaşıcı hastalıktan kurtuluşu için Cenabı Hak'ka yalvaralım. Bütün İslam aleminin ve Edirneli kardeşlerimizin mübarek Miraç kandilini tebrik ediyorum."