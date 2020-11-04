Edirne Müftüsü Bozkurt Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Müftü Bozkurt'a teşekkür etti.

Tabakoğlu, üniversite olarak her kurumla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Müftü Bozkurt da Tabakoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.

Ziyaret sonrası Rektör Tabakoğlu, Müftü Bozkurt'a Trakya Üniversitesi Yayınlarından yayımlanan bir dizi kitap hediye ederken Bozkurt da Tabakoğlu'na "Peygamberimizin Hayatı" ve "Onun Gibi Yaşamak" kitaplarını hediye etti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş da yer aldı.