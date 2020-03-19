Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutularak, cuma namazı için sela okunmayacağını bildirdi.

Üzüm, yaptığı açıklamada, zararı önleminin fayda sağlamaktan daha önemli olduğunu belirtti.

Bu bakış açısının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında yer aldığını aktaran Üzüm, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındı. Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bazı kişiler vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ederek, camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilemiştir.

Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."