Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı - Son Dakika

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalıTÜRKİYE'nin 81 ilinde cuma namazıyla birlikte toplu ibadetin başlayacağı Edirne'de, kent merkezindeki camilerde dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

TÜRKİYE'nin 81 ilinde cuma namazıyla birlikte toplu ibadetin başlayacağı Edirne'de, kent merkezindeki camilerde dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Sosyal mesafenin korunması için cemaatin 1.5 metre arayla namaz kılacağı yerler belediye ekipleri tarafından çizilmeye başlarken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşların sağlık açısından kendi getireceği seccadeleri evde kullanmamaları gerektiği konusunda da uyardı. Üzüm, "Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla temizlememiz çok faydalı olacaktır" dedi.

Koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte başlayacak cemaatle toplu ibadet uygulaması kapsamında, camilerde son hazırlıklar yapılıyor. Edirne'de de başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve kentteki tüm camiler hem dezenfekte edildi hem de cemaatin namaz kılacağı yerler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, uzun süre sonra cemaatle buluşacakları için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, vatandaşın kendi getireceği seccade konusunda da uyarıda bulundu. Üzüm, evde kullanılan seccadın ayrı, camide kullanılan seccadenin ayrı olması gerektiğini söyledi.

Edirne'deki tüm camilerin dezenfekte edilmeye devam edildiğini belirten Üzüm, "Vatandaşlarımız sokakta beni gördüklerinde heyecanla cuma vaktini beklediklerini söylüyorlar. Biz de çok heyecanlıyız. İlk defa cuma kılınacak gibi bir his var içimizde. Çok güzel bir duygu gerçekten. Cuma vaktinde bir araya gelebilmek, mesafeli de olsa insanlarımızı mutlu ediyor. Bu bizim manevi motivasyonumuzu ve morallerimizi yükseltecek inşallah. Hem işlerimize daha güzel odaklanmış olacağız hem de bu yüksek moralle bu süreçte hastalığa karşı koyabilmenin daha bir güçlü duruşunu sergileyeceğiz" dedi.

'TÜM CAMİLERDE BİLGİLENDİRİCİ YAZILAR OLACAK'

Tedbirleri elden bırakmadan 5 vakit namazın ilk etapta sadece ikisinin cemaatle kılınacağını dile getiren Üzüm, cuma namazının Edirne merkezde sadece 28 camide kılınacağını ifade etti. Tüm camilerin kapılarına bilgilendirici yazılar asılacağını söyleyen Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Bu namazlara gelen kardeşlerimiz caminin kapısında hangi cami kaç metre mesafede ve hangi camide kılınıyor cuma namazı o kapılarda yazılmış olacak. Hiç panik yapmadan, yürüme mesafesinde camilerimiz hazırlandı. Buradan okuyup, bilgilenerek cuma kılınan 28 camimize ulaşmış olacaklar. Edirne'de yeterli miktarda camimiz var. 27 köyümüzde de cuma namazlarımızı kılacağız. Arkasından, cumadan itibaren ikindi vaktinde tüm camilerimizde ikindi vakti camilerimizde kılınacak" diye konuştu.

'EVDE KULLANDIĞIMIZ SECCADE AYRI, CAMİDE KULLANDIĞIMIZ AYRI OLMALI'

Özellikle namaz kılınacak seccadenin bireysel olması ve sık sık temizlenmesinin önemine de vurgu yapan Üzüm, "Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde mutlaka virüs olabilir, risk var bu çok kolay bulaşan bir risk, dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz seccadelerini. Temizliğe ne kadar önem verirsek o kadar iyi. Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Eve gidince evdeki halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla dezenfekte etmemiz çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SELİMİYE CAMİ İLE BAŞLADIK'

Öte yandan Edirne'de tüm camilerde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, "Dezenfektan çalışmalarına kentimizin tacı olan; Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediği Selimiye Camii'nden başladık. Cami ekipler tarafından dezenfekte edildi, bahçesinin de temizliği gerçekleştirildi. Müftülük görevlisi arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece kent merkezinde değil; merkez köylerde bulunan camilerde de dezenfekte çalışması gerçekleştireceğiz ve bahçelerinin temizliğini yapacağız. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Cuma Namazı öncesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla da müftülük görevlisi arkadaşlarımız ile birlikte bantlar çekiyoruz" diye konuştu.

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

Ömer Taşçıoğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı - Son Dakika

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