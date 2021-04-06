EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR - Son Dakika

EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR

06.04.2021 10:04

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye tepki göstererek, Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye tepki göstererek, Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır. Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3'te, neden ihtiyaç duyulmuştur Bunların üstünde detaylı durulması lazım dedi.

Bir dizi ziyaret için Edirne'de bulunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, 104 emekli generalin son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, Türkiye'de ne yazık ki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu görüyoruz. Demokrasi, bir ülkenin hak ve özgürlükleridir. Ülkemizdeki herkes sandığa saygı gösterilmelidir. Herkes, görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz; sadece bayrağımızı, toprağımızı, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır. Niye gece yarısı, Niye generaller Kabul edilebilir bir olay değildir. Montrö, Türkiye'nin tapusudur. Uluslararası alanda çok önemli diplomatik bir başarıdır. Haklı olmak ayrı ama haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır dedi.

'MUHALEFET GÖREVLERİNİ YAPAMADI, BİLDİRİ YAZMA FIRSATI VERİLDİ'

Muhalefet partilerinin görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verildiğini söyleyen Sarıgül, Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3'te neden ihtiyaç duyulmuştur Bunların üstünde detaylı durulması lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin anlayışı; seçimle gelen seçimle gider. En büyük güç; yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Milletimizin iradesinin üstünde hiçbir iradenin kabul edilmesi mümkün değildir. Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir. Türkiye Değişim Partisi herkesi sağ duyulu davranmaya, demokratik halk ve özgürlüklerin korunması noktasında kararlı bir biçimde davranmaya davet etmektedir diye konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Sarıgül, ziyaret sonrası kentte görev yapan bazı gazetecilerle restoranda bir araya gelerek yemek yedi.

EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR
EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR
EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR
EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Emekli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE MUSTAFA SARIGÜL'DEN BİLDİRİ TEPKİSİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AÇIKLAMADIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei