Edirne "müzeler şehri" olma yolunda - Son Dakika
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Edirne "müzeler şehri" olma yolunda

17.04.2022 12:04

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 13 müzenin bulunduğu kentte Mimar Sinan Eserleri Müzesi, Geleneksel Türk Sanatları Müzesi ve Türk Tarihi Müzesi kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 13 müzenin bulunduğu kentte Mimar Sinan Eserleri Müzesi, Geleneksel Türk Sanatları Müzesi ve Türk Tarihi Müzesi kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Soytürk, AA muhabirine, turizmin kalkınma, ekonomi, gelir yaratma, istihdam yaratma ve dış ticaret dengesinin sağlanmasında en önemli sektörlerinden olduğunu belirtti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Osmanlı'ya bir asra yakın başkent olan Edirne'nin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Soytürk, kentin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2022 yılı hedefi 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir. Biz de kadim şehir Edirne olarak en yüksek payı almak için Turizm Master Planı çerçevesinde paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kemal Soytürk, "müzeler şehri" olma yolunda ilerleyen Edirne'de farklı konseptlere sahip 13 müzenin ziyaretçilerini ağırladığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yılda ziyaretçi sayılarının düştüğünü ifade eden Soytürk, salgının etkilerinin azalmasıyla hareketliliğin artmaya başladığını ve 2022'nin ilk 3 ayında kentteki müzeleri 35 bin turistin gezdiğini söyledi.

Yaz aylarıyla ziyaretçi sayısı daha da artacak

Müzelere gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"2022'nin ilk 3 ayındaki müze ziyaretçi sayımız 35 bin. 2020 yılında toplam 16 bin ziyaretçiyi ağırlayan, geçen yıl da bu sayıdan biraz fazla ziyaretçi alan müzelerimiz, henüz 2022'nin ilk 3 ayında 35 bin sayısına ulaştı. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle bu sayı yıl sonunda katlanarak büyüyecektir. Müze ziyaretçi sayılarının artmasında yeni açılan müzelerimiz de etkili. Hıdırlık Tabyası'nda açtığımız Balkan Tarihi Müzesi ilgi görüyor. Hıdırlık Tabyası, bu coğrafyadaki Çanakkale Tabyası'ndan sonraki en büyük tabya. Balkan Tarihi Müzemiz ve diğer yeni açılan müzelerle birlikte güzel bir ziyaretçi ilgisi var."

Yeni müze çalışmaları sürüyor

Soytürk, Edirne Valiliği öncülüğünde yeni müze çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kentte resmi ve özel olmak üzere 13 müzenin bulunduğunu, yenilerinin de sırayla hizmete gireceğini anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Mimar Sinan Eserleri Müzesi, Geleneksel Türk Sanatları Müzesi, Türk Tarihi Müzesi çalışmaları sürüyor. Müzelerimiz yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor. Bu yıl açılacak Doğa ve Böcek Müzesiyle birlikte yeni müzeler hizmete girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca restorasyonuna başlanan Makedonya Kulesi'nde çalışmalar devam ediyor. Burası kente apayrı bir güzellik katacak. Sarayiçi'nde Saray-ı Cedid-i Amire'de çalışmalar sürüyor. İnşallah bu yılın temmuz ayında ziyaretçilerini kucaklayacak. Adalet Kasrı ile, Kum Kasrı Hamamı ve Matbah-ı Amire ile bir bütün olarak ziyarete açılacak. Burayı gezenler Osmanlı'yı ve İstanbul'un fethinin hazırlandığı yerleri görecek."

Keşan Belediyesinin de tescilli bir yapıyı restore ederek "Kent Müzesi" haline getirdiğini belirten Soytürk, "Çanakkale Savaşlarında bir dönem hastane olarak kullanılan yapı müze olarak ziyaretçilere sunulacak. Ziyaretçi sayımız yeni müzelerle her geçen gün artacak. 2022'in ilk üç ayındaki 35 bin müze ziyaretçi sayısı, yeni müzelerle artacak." diye konuştu.

Edirne müzeler şehri olma yolunda
Edirne müzeler şehri olma yolunda
Edirne müzeler şehri olma yolunda

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Kaynak: AA

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