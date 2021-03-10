Edirne'nin atık suları arıtılarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe son verilecek - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin atık sularını arıtılarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe son vereceklerini söyledi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Bakan Kurum, Vali Ekrem Canalp'i ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Sultan I. Murat'ın fethettiği, Yıldırım Bayezid'in ihya ettiği kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Edirne'ye geldikleri andan itibaren ecdadın bıraktığı tarihi eserlere ve doğal güzelliklere katkı sunmak için istişarelerde bulunduklarını anlatan Kurum, aldıkları kararların bu değerleri koruyacak ve bir üst noktaya taşıyacağını dile getirdi.

Kurum, Meriç Nehri'nin kenarında "3 Nehir 1 Şehir" projesini, Valilik, tüm kamu kurumları ve diğer tüm bakanlıklarla birlikte yürüttüklerini ifade etti.

Proje çerçevesinde Meriç Nehri güzergahında 30 kilometre bisiklet yolunun içinde bulunacağı, nehrin hem sağında hem solunda yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağı, ekolojik dokuya zarar vermemek adına 3 köprünün yapılacağı Millet Bahçesi projesini Edirne'ye kazandıracaklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 bin metrekare alanda 7 gün 24 saat yaşanabilecek, Edirne halkının ve dışarıdan geleceklerin ihtiyaçlarının karşılanacağı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedelli bu projeye bu yıl içinde başlayıp 2022 yılı içerisinde de Edirne'mize kazandırmış olacağız. Nehirden Valiliğimizce yürütülecek projede yapılacak barajla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz. 5 bin hanenin elektriğini karşılayabileceğiz."

Diğer taraftan da çok önemli projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, "Meriç'in kirliliğine de sebebiyet veren atık su arıtma problemimiz var. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğümüz belediyemizle birlikte bir proje yürütüyor. Finansmanını İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün sağladığı proje yüzde 70 seviyesine geldi. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla hizmete açacağız ve 82 milyon lira yatırım bedeli olan, 2033 yılına kadar Edirne'ye hizmet verecek projeyi tamamlamış olacağız. Edirne'nin atık sularını arıtarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe de son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Meriç ve Ergene havzasında 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirdiklerini, bu denetimlerde 24 milyon lira idari ceza uygulandığını ve 36 tesise kapatma cezası verildiğini söyledi.

Edirne Kaleiçi'nde 579 tescillenmiş konak olduğunu, bu konakların 86'sının ya yıkıldığını ya da metruk durumda olduğunu anlatan Kurum, 86 konağı TOKİ eliyle restore edeceklerini kaydetti.

Saroz Körfezi'nin Edirne'nin çok önemli bir değeri olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Bu körfezde sahil kısmındaki 9 alanımızı Özel İdareye tahsis ediyoruz. Özel İdaremiz ile burada atıl sosyal tesisleri ihya edecek, vatandaş gittiği zaman hem denizden hem körfezden faydalanabileceği bir düzenleme projesi gerçekleştireceğiz." dedi.

"Edirne'ye 19 yılda 16 milyar lira yatırım yapıldı"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda Edirne'ye eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, çevre ve şehircilik hizmetlerine kadar 16 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

Bu yatırımların yaklaşık 3 milyar lirasını da bakanlığının gerçekleştirdiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Edirne'mizde bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 1,1 milyar lira olan 5 bin 806 konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine toplam yatırım bedeli 23 milyon lira olan 90 konutumuzun inşa çalışmalarına da devam ediyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar konutlarımızı tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Hadımağa Mahallesi'nde ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağımız 221 konutluk bir projemiz daha var. Tüm konut projelerimizi tamamladığımızda Edirne'de toplam 6 bin 217 konut yapmış olacağız."

Kurum, Edirne'ye yapılan yatırımlarla ilgili şunları kaydetti:

"Edirne'mizde bugüne kadar 80 projeye 605 milyon lira desteğimiz oldu. Bu yatırımlarımızdan yatırım bedeli 140 milyon lira olan 25 projeyi ise son 2,5 yılda tamamladık. Şu anda yatırım bedeli 290 milyon lira olan 12 projemiz devam ediyor. 5,5 milyon liralık İpsala Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımızda yüzde 87 seviyelerindeyiz. Kırcasalih Kanalizasyon Yağmur Suyu Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımızda sona geldik. Bu projemizi de haziranda bitireceğiz. Yatırım bedeli 28 milyon lira olan Edirne Atık Su Arıtma Tesisimizin inşasında da yüzde 80 seviyesindeyiz. Önümüzdeki yıl tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Proje bedeli 215 milyon lira olan bir diğer projemizde; Edirne içme suyu ve kanalizasyon inşaatımızda yüzde 25 seviyelerindeyiz. Bu projemizi de önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Tüm projeleri tamamladığımızda Edirne'mizin içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma sorunlarını tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız."

Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.