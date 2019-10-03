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Edirne'nin 'boyacı ferdi'si 50 yıldır ayakkabı boyuyor

1 saat önce

Edirne'nin 'Boyacı Ferdi'si 50 yıldır ayakkabı boyuyorEdirne'de, 50 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve 'Boyacı Ferdi' olarak tanınan 15 torunu bulunan Ferdi Öz (64), kapalı alanları olmadığı için kışın sıkıntı çektiklerini ve mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Edirne'nin 'Boyacı Ferdi'si 50 yıldır ayakkabı boyuyor

Edirne'de, 50 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve 'Boyacı Ferdi' olarak tanınan 15 torunu bulunan Ferdi Öz (64), kapalı alanları olmadığı için kışın sıkıntı çektiklerini ve mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Öz,Kışın yer konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Her yerde ayakkabı boyacıları için kapalı alanlar var, Edirne'de yok. Bizim için kapalı bir alan olmadığı için zor oluyor dedi.

Saraçlar Caddesi'nde 50 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ferdi Öz, 6 çocuğunu tahta sandığında boyacılık yaparak büyüttüğünü belirtirken, ayakkabı boyacılığının kaybolan meslekler arasında bulunduğunu, işlerinin ise eskisi gibi olmadığını kaydetti. Sokakta ayakkabı boyacılığının zor olduğunu anlatan Öz, hazır boyaların ayakkabılara zarar verdiğini öne sürdü.

İşini severek yaptığını ve 6 çocuğunu ekmek teknesi sandığı ile sokakta ayakkabı boyayarak büyüttüğünü belirten Öz, 6 tane çocuğumu boyacılık yaparak büyüttüm, evlendirdim. 15 tane torunum var, onlara da elimden geldiğince yardım ediyorum. Edirne'nin 'Boyacı Ferdi'si olarak biliniyorum. İşimi severek yapıyorum. Başka bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Ayakkabıların dilinden anlamak gerekir. Ayakkabıların ona göre temizlenip boyanmasının, kaliteli ve kalitesiz boyayı ayakkabı boyacısının bilmesi gerekir dedi.

'KIŞIN YERİMİZ YOK'

Kışın sokakta ayakkabı boyacılığı yapmanın zor olduğuna vurgu yapan Ferdi Öz,Kışın yer konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Her yer de sokakta ayakkabı boyacıları için kapalı alanlar var, Edirne'de yok. Bu yüzden de ayakkabı boyacısı artık yetişmez. Ayakkabı boyacıları için çatısı olan bir yer istiyoruz. Yazın zaten çok az para kazanıyoruz, herkes spor ayakkabı giyiyor. Kış olunca sırada bekleyenler oluyor kimi zaman. Bizim için kapalı bir alan olmadığı için zor oluyor diye konuştu.

Edirne'nin 'boyacı ferdi'si 50 yıldır ayakkabı boyuyor

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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