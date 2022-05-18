Edirne'nin bozuk yolları göle döndü

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağış sonrası bozuk yollara dolan sulardan dolayı sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Edirne'de altyapı yetersizliği ve bozuk yollarda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçların en yoğun kullandığı birçok cadde ve yollarda su baskınları meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte neredeyse göle dönen yollarda araç sürücüleri hareket etmekte zorlandı. Vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.