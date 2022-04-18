Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarının vazgeçilmezi - Son Dakika
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Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarının vazgeçilmezi

18.04.2022 11:02
Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarının vazgeçilmezi

Edirne'nin tescilli lezzeti "tava ciğeri" ramazan ayında iftarların, özellikle de kenti gezmeye gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi oluyor.

Edirne'nin tescilli lezzeti "tava ciğeri" ramazan ayında iftarların, özellikle de kenti gezmeye gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi oluyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2009'da hazırlanışı ve yapımı tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan tava ciğeri, iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezen ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerinin olduğu menülerle oruç açıyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine Edirne'ye özgü tava ciğerin ilgi gördüğünü söyledi.

Tava ciğerinin dünyada en hızlı pişen yöresel yiyeceklerin başında geldiğini ifade eden Dinar, dananın karaciğerinden yapılan yemeğin kızgın yağda bir dakikada pişirilerek sofralara geldiğini aktardı.

Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ziyaretçilerin tava ciğerinin baş tacı olduğu sofralarda iftarlarını açtığını anlatan Dinar, şunları kaydetti:

"Ramazanda Edirne'de tava ciğersiz bir iftar düşünülemez. Menümüzü buna göre şekillendiriyoruz. Çorbası, iftariyelikleri ve salatası var ama olmazsa olmazı tava ciğer oluyor. Şehir dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Edirneliler de tava ciğere ilgi gösteriyor. Ramazanın tadı bir başka olduğu için Edirne'de yaşayan vatandaşlarımız da tava ciğerle oruç açmak için lokantalara geliyor çünkü tava ciğeri evlerde yapmak zor."

Tava ciğerli iftar için kilometrelerce uzaktan geliyorlar

Fatih Bayrak da Bursa'dan Edirne'ye turistik gezi için geldiklerini söyledi.

Edirne'de ramazanın ayrı bir havada geçtiğini gördüklerini belirten Bayrak, "Hem Selimiye Camisi'ni görmek hem de tava ciğer yemek için geldik. Daha önce eşim ve baldızım Edirne'yi ziyaret etmişler ancak ben katılamamıştım. Bu kez ramazan dolayısıyla hep beraber gelelim istedik. Her şey çok güzel, iftarda ciğer yedik. Çok lezizdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Nail Yanık ise Edirne'nin tescilli lezzeti tava ciğeri çok beğendiğini dile getirdi.

Her ramazan Edirne'ye oruç açmak için geldiklerini anlatan Yanık, "İftar için İstanbul'dan Edirne'ye geldik. Kızımız burada öğrenci onu da ziyaret etmiş olduk. Selimiye, ramazan ve tava ciğer üçü birlikte çok güzel duygular yaşatıyor." diye konuştu.

Çisem Tuğral da grup olarak Uzunköprü'den geldiklerini ve kentin lezzetlerini çok beğendiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tava ciğeri' iftar sofralarının vazgeçilmezi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarının vazgeçilmezi - Son Dakika
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